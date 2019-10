Troppo nervoso davanti alla polizia, nelle mutande ha 30 grammi di droga

Era appena tornato in libertà, dopo aver scontato, ai domiciliari, una condanna per spaccio. Come se nulla fosse aveva ripreso il suo redditizio 'mestiere' ed è finito di nuovo nei guai.

Protagonista della vicenda un 31enne tunisino: la polizia locale lo ha fermato per un controllo mentre viaggiava, a bordo del suo scooter, nella zona di San Polo a Brescia. Il nervosismo e la reazione eccessiva all'Alt hanno spinto gli agenti a far scattare la perquisizione personale.

E gli uomini della Locale ci avevano visto lungo: all'interno degli slip, il 31enne nascondeva ben 30 grammi di eroina. Per lui sono quindi scattate di nuovo le manette e questa volta si sono pure aperte le porte del carcere dove resta in attesa della celebrazione processo.