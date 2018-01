Ubriachi fradici in strada: schiaffi e spintoni, un ferito in ospedale

Ubriachi fradici prima del calar del sole, hanno dato vita a un'animata zuffa lasciando esterrefatti alcuni passanti, che hanno subito allertato il 112.

L'episodio nel pomeriggio di giovedì a San Paolo, protagonisti due uomini di origine straniera. Una lite scoppiata per futili motivi, completamente degenerata a causa delle dosi massicce di alcol che entrambi i contendenti avevano ingerito.

Prima le parole grosse, poi schiaffi e spintoni, infine la chiamata al numero unico per le emergenze. L'allarme è scattato poco dopo le 16.30 da via Guglielmo Marconi: sul posto un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri, ma il diverbio tra i due si sarebbe risolto prima dell'arrivo dei militari.

Uno dei contendenti lamentava forti dolori ed è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso. A preoccupare i sanitari, più che gli eventuali traumi riportati nella zuffa, lo stato di alterazione in cui si trovava l'uomo, un 42enne di casa nel paese della Bassa.