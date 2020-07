Punta da una vespa, finisce in ospedale: paura per una bimba di 3 anni

Tanta paura mercoledì pomeriggio a San Felice del Benaco per una bimba di soli 3 anni che è stata punta da una vespa: alla piccola è stato somministrato un antistaminico prima di essere trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso.

E' successo poco dopo le 13 in Via Fontana Vecchia: la bambina è stata punta a un piede, che ha cominciato subito a gonfiarsi. I genitori hanno chiesto aiuto al medico, e in via precauzionale è stato allertato anche il 112.

La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza dei Volontari del Garda, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale. La piccola è stata ricoverata a Gavardo in codice giallo: per fortuna niente di grave.