Si rovescia addosso una pentola d'acqua bollente, grave giovane donna

Stava preparando il pranzo per la famiglia, quando si è rovesciata una pentola di acqua bollente addosso: le grida di dolore, poi la chiamata al 112 e la corsa al Civile di Brescia dov'è ricoverata in gravi condizioni.



Tutto è accaduto attorno alle 13 di domenica al camping Fornella di San Felice del Benaco. Vittima dell'incidente una 49enne, in vacanza sul Garda con amici e parenti.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'elisoccorso: dopo le prime cure prestate in loco, la 49enne è stata trasportata d'urgenza nel nosocomio cittadino e ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche - avrebbe riportato serie ustioni su tutto il corpo - ma non sarebbe in pericolo di vita.