Bungalow e roulotte abusivi: sigilli al camping, 5 indagati

I carabinieri forestali della stazione di Salò hanno posto sotto sequestro, su disposizione del tribunale ordinario di Brescia, il camping Piccola Gardiola di San Felice del Benaco. I sigilli sono scattati sabato mattina, al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani. L'inchiesta si è aperta alla fine del 2018 e ha riguardato un accertamento su alcuni lavori di riqualificazione effettuati dal camping.

Nel corso dei controlli, i militari hanno accertato la realizzazione di molteplici opere abusive in violazione alla legge sull’edilizia e alla norma che tutela il paesaggio. Nello specifico si tratterebbe di un parcheggio interno, di strade pedonali, di alcune case mobili, di elementi di arredo, costruiti in maniera non conforme rispetto a quanto oggetto di autorizzazione. Non solo: nel corso del blitz i forestali numerose piazzole libere in più rispetto a quelle autorizzate. Cinque le persone indagate nel corso dell'indagine: si tratta del legale rappresentate della struttura, del progettista delle opere e dei tre titolari della ditta di costruzioni che ha realizzato le opere.