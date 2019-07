Ingoia una capsula di detersivo, bimba di 1 anno gravissima al Civile

E' ancora ricoverata in gravissime condizioni la bimba tedesca di appena 1 anno che martedì pomeriggio ha ingerito una capsula di detersivo. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 dai genitori, che alloggiano con la bambina in una casa vacanze di San Felice del Benaco, in Via Sissiline.

In pochi minuti sul posto si sono precipitati i soccorsi, l'automedica e l'ambulanza dei Volontari del Garda. La piccola è stata visitata in loco: qualche breve accertamento per accorgersi subito della gravità della situazione, e trasferire la bambina in ospedale, in codice rosso. A poco più di un'ora dall'incidente domestico era già al Civile.

Ricoverata nel reparto di Rianimazione

La bimba è ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica. In serata sarebbe già stata sottoposta a cure e interventi. E con il passare delle ore il pericolo sarebbe scongiurato. Certo le sue condizioni rimangono gravi. Dunque è ancora presto per cantare vittoria.

I genitori sono rimasti al suo capezzale, per tutta la notte. Una vacanza in famiglia che rischia di tramutarsi in tragedia: non è chiaro come la bimba sia riuscita a raggiungere la capsula colorata di detersivo. L'ha presa e se l'è messa in bocca: potrebbe aver ingerito una quantità considerevole di detersivo.