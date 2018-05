Ragazzo in fin di vita, il cane abbaia allo sfinimento per chiedere aiuto

Quel che si dice un vero amico a quattro zampe: stavolta ha salvato la vita al suo padrone. Il cane abbaiava, abbaiava e ancora abbaiava: lo hanno sentito bene anche i vicini di casa, in Via San Faustino a Brescia, che hanno chiamato i carabinieri per capire cosa stesse succedendo. I militari sono intervenuti in loco per “sedare” quello che a prima vista appariva come un disturbo alla quiete pubblica.

Sono arrivati sotto casa: il cane abbaiava forte al primo piano della palazzina in pieno centro, dove le luci erano accese – nonostante fosse chiaro, sabato mattina – ed era accesa pure la musica. Ma al citofono non rispondeva nessuno, né tanto meno alla porta.

In quel momento è stata allertata un'ambulanza, e si è cominciato a temere per un'emergenza sanitaria. Così purtroppo è stato: i militari si sono arrampicati sulla grondaia per riuscire ad entrare dalla finestra, che appunto era aperta.