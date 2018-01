Si nascondeva in Messico, arrestato il super latitante Salvatore Longo

La Direzione Investigativa Antimafia di Padova ha arrestato, scovandolo in Messico, Salvatore Longo, latitante dal 30 maggio 2007. Il camorrista napoletano viveva da anni con la famiglia e gestiva un'attività commerciale di ristorazione in Messico. Era ricercato per una condanna a 9 anni di reclusione per i reati di estorsione ed usura commessi tra Verona e Brescia dal 2005 al 2009. L'uomo applicava tassi di interesse altissimi, pari al 200% alle sue vittime (soprattutto commercianti del settore dell'abbigliamento).

Il 45enne operava tramite il clan Licciardi, che ha la sua base nella zona nord di Napoli ed in particolare a Scampia.

Longo era entrato negli Stati Uniti per poi stabilirsi in Messico, a Tijuana, dove aveva aperto alcune attività imprenditoriali, sotto il falso nome di Francisco Javier Gonzales.

Nel 2017 si è separato dalla moglie e ha messo su famiglia con una donna messicana, dalla quale ha avuto due figlie. Longo è stato espulso dal Messico, dopo essere stato individuato dalla D.I.A. di Padova ed espulso, per essere poi arrestato a Madrid.



Fonte: Napolitoday.it