Hanno violentato donne e minorenni, la Polizia di Stato li arresta a Santo Domingo

Festeggiare la festa della donna per la Polizia di Stato può significare anche cercare fino all'isola di Hispaniola, nella Repubblica Dominicana, e riuscire a catturare tre latitanti ricercati per reati sessuali. Rientreranno oggi in Italia grazie a un'operazione condotta da personale del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Brescia e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con la collaborazione della polizia locale.

Salvatore Buonanno, 42enne di Caserta, era ricercato dal 2014 per una condanna a 8 anni e 6 mesi per reati di lesioni personali, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo in concorso, commessi nella sua provincia. L'uomo, che gestiva una pizzeria nella città di Santiago, è stato catturato per strada a Costanza, a circa 30 Km dalla capitale di Santo Domingo, senza opporre alcuna resistenza, forse convinto che la Polizia italiana non l'avrebbe cercato fin là.

Lucio Galli, 72enne di Brescia, era anch'esso ricercato dal 2014 dovendo espiare la pena di 8 anni e 10 mesi di reclusione per reati sessuali commessi contro minori, alcuni dei quali alla prostituzione; è stato catturato in località Valle Verde a "La Romana". L'attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia e il latitante è stato rintracciato grazie ad una donna dominicana, che aveva ricevuto una somma di denaro proveniente dall'Italia dal latitante. Nonostante le disponibilità economiche, Galli conduceva uno stile di vita molto riservato, cambiando spesso abitazione e affittando appartamenti in zone degradate per non dare nell'occhio e accompagnandosi sempre con giovani donne.

Massimo Ferrari, 53enne di Milano, era invece ricercato dal 2017 per una condanna a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale. E' stato catturato per strada, in Plaza Milano di Las Terrenas, nei pressi della pizzeria dove lavorava. Decisive per i poliziotti italiani le analisi sui social network usati dal 53enne, che aveva anche precedenti per rapina, lesioni personali, sequestro di persona ed estorsione.