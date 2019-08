Malore al mare, muore annegato davanti agli occhi dei suoi familiari

Il mare caldo e calmo, una giornata perfetta da passare in spiaggia insieme alla famiglia. Poi l'improvviso malore, braccia e gambe che annaspano fino al tragico epilogo. E' morto così il 68enne Salvatore Barone, originario di Modica ma residente a Brescia ormai da lungo tempo.

Si trovava in Sicilia per trascorrere il periodo estivo nella sua terra natale. Già in passato aveva avuto problemi di cuore; purtroppo, quest'ultimo malore gli è risultato fatale.

Ad accorgersi che non stava bene sono stati alcuni bagnanti, che lo hanno subito riportato a riva. Una volta allertato il 118, sul posto è arrivato in pochi minuti l'elisoccorso da Catania. L'équipe medica ha cercato in tutti i modi di rianimarlo sulla battigia, ma ogni tentativo è risultato vano. Barone è deceduto sul posto, sulla spiaggia di Arizza, lungo il litorale tra Donnalucata e Cava d'Aliga.