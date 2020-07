Capriolo cade nel Sebino, il salvataggio è da applausi

Un giovane esemplare di capriolo che nuotava annaspando a 200 metri dalla riva, al largo di Predore. Sembra strano, ma è questa la scena che hanno visto con i loro occhi istruttore e allievi della "Sebino Kite School", l'accademia di kite surf con sede a Marone, sul lago d'Iseo.

Le foto, molto suggestive, del salvataggio sono state pubblicate sulla pagina Facebook della scuola. Il tutto è avvenuto nella mattina di ieri, mentre gli allievi si stavano esercitando. Non è stato per nulla semplice recuperare l'animale, come è raccontato dal Giornale di Brescia, bloccato una prima volta solo grazie al fatto che è stato indirizzato contro la scogliera, e lì finalmente messo sulla terraferma. Il capriolo però è ricaduto in acqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Catturato una seconda volta, è stato legato alle zampe con una fune, e poi issato sul gommone. Avvicinata l'imbarcazione alla riva, è stato posizionato nei pressi della pista ciclabile, dove l'animale spaventato è rimasto fermo per alcuni minuti, fino a trovare il coraggio per alzarsi e scappare via. Un plauso agli istruttori e agli allievi della "Sebino Kite School".

Gallery