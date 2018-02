Sfiora il jackpot, colpo da 80.000 euro al Superenalotto

E' passata ormai quasi una settimana ma ancora non si conosce l'identità del fortunato vincitore gardesano che sabato scorso, il 17 febbraio, si portato a casa una vincita da quasi 80mila euro (78mila e 592, per la precisione) al Superenalotto, al bar Isolabella di Via Pietro da Salò, appunto a Salò.

Il vincitore in realtà sarebbe stato già individuato, ma come è giusto che sia un segreto è un segreto. La sera stessa dell'estrazione avrebbe telefonato al bar per essere sicuro della vincita: un premio da quasi 80mila euro con cinque numeri indovinati nell'estrazione del Superenalotto.

Il 5 è un gran risultato, a un passo dal sogno: ne avesse indovinati 6 avrebbe sbancato il jackpot, da oltre 100 milioni di euro. Gli altri vincitori del 17 febbraio al Pampi Cafè di Garlate, provincia di Lecco, e al Sisal Match Point di Gorla Minore, in provincia di Varese.

E all'Isolabella di Salò non è nemmeno la prima vincita di rilievo. Sono passati ormai dieci anni, più o meno, ma nel locale di Via Pietro da Salò erano stati vinti altri 220mila euro, e sempre al Superenalotto.