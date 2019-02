Follia in strada, danneggiate decine di auto: finestrini e specchietti distrutti, fiancate rigate

Davvero un brutto risveglio e una domenica da dimenticare per tanti residenti della zona Ovest di Salò. Nella notte ignoti hanno preso di mira le macchine parcheggiate in via Roveglio, via Valdini e Via Sant'Iago. Decine le auto danneggiate, come si evince dalle denunce e dalle foto postate sui social. Un blitz che non ha precedenti, a detta degli abitanti, e totalmente inatteso, dato che si tratta di una zona centrale e residenziale dove non c'è traccia di locali notturni.

I danni sono davvero ingenti: i vandali se la sono presa con gli specchietti- alcuni piegati, altri rotti e alcuni addirittura totalmente divelti- ma pure con le fiancate e con i finestrini: le prime rigate, gli altri mandati in frantumi.

Rabbia e indignazione serpeggiano tra i residenti della tranquilla zona residenziale del comune gardesano e sui social dove in molti ricordano l'importanza di sporgere denuncia alle forze dell'ordine per poter avviare le indagini e individuare i responsabili. Nella zona ci sarebbero anche diverse telecamere e proprio gli occhi elettronici potrebbero fornire indicazioni utili. L'ipotesi che si fa largo tra gli abitanti è quella di un raid di una banda di giovani.