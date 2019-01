Aule gelate, senza riscaldamento: centinaia di studenti in sciopero

A scuola fa freddo, troppo freddo: tanto freddo che gli studenti hanno deciso di scioperare. Era successo a pochi chilometri di distanza, all'istituto albeghiero di Gardone Riviera, adesso capita anche a Salò, all'istituto tecnico e commerciale Cesare Battisti di Via IV Novembre. I numeri sono da verificare, ma l'intera scuola conta quasi 900 iscritti. E molti di loro giovedì mattina avrebbero scelto di non entrare in aula.

Il motivo è presto detto: appunto, il freddo. Le temperature in aula sarebbero intorno ai 10 gradi, quando va bene: impossibile fare lezione se non con il giubbotto addosso. Una situazione che si sarebbe reiterata dalla riapertura della scuola post vacanze natalizie, e quindi da lunedì. Tre giorni sono tanti, e così è scattata la protesta.

Come ogni istituto statale superiore, anche per il Battisti di Salò la competenza spetta alla Provincia di Brescia: in queste ore sono attese delle verifiche al funzionamento degli impianti di riscaldamento. Ma la struttura qualche anno alle spalle ce l'ha, e dunque non sarebbe la prima volta che capita.

Gli studenti in sciopero entrano nel merito della questione, con la volontà di dare un segnale forte: “Scioperiamo perché il problema del riscaldamento è comune a tutte le scuole della zona”. Non solo. Al Battisti sono tante altre le cose da sistemare, dicono gli studenti: le condizioni dei servizi igienici, gli arredi e gli infissi, perfino il tetto e le coperture.