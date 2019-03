Dà di matto fuori dal supermercato, ragazzo morde il braccio a un poliziotto

Residente a Verona ma mendicante a Salò: quando gli agenti della Polizia Locale hanno tentato di prelevarlo per portarlo al comando, per identificarlo e multarlo, lui ha reagito con violenza, addirittura mordendo il braccio del poliziotto che in quel momento l'aveva in consegna. Niente di grave, ma l'agente è stato comunque accompagnato al pronto soccorso per essere medicato.

I controlli

E' successo giovedì mattina intorno alle 11, nel parcheggio dell'Italmark di Via Leonesio. Qui un giovane straniero di nazionalità nigeriana era impegnato a chiedere monetine ai passanti che entravano e uscivano al supermercato. Circostanza che a Salò (e non solo) è vietata con apposita ordinanza (e multe salate).

Gli agenti sono intervenuti nell'ambito di un regolare servizio di controllo del territorio. Si sono avvicinati al giovane e gli hanno chiesto i documenti: lui fin da subito si è rifiutato, provocando la pronta reazione degli agenti che hanno cercato di bloccarlo per portarlo in centrale, per l'identificazione di rito.

Il morso

E' stato in quegli attimi concitati che l'accattone ha morso il braccio dell'agente che lo stava accomapagnando in auto. Le grida di dolore hanno anticipato la resa definitiva del nigeriano, che forse si è reso conto di avere esagerato.

In tasca aveva un ventina di euro, che gli sono stati sequestrati. Ma prima o dopo dovrà farsi vivo in tribunale: è stato infatti denunciato per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.