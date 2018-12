Incendio all'alba, brucia un palazzo: tragedia sfiorata, due famiglie senza casa

Incendio all'alba giovedì mattina in pieno centro a Salò: davvero una tragedia sfiorata, evitata grazie all'inquilina del palazzo che si è accorta delle fiamme, ha svegliato i vicini di casa e ha allertato i Vigili del Fuoco. Bene ma non benissimo: nessuno si è fatto male, ma l'intera palazzina è stata dichiarata inagibile, il transito vietato sulla strada, la chiusura forzata (ma temporanea) di due attività commerciali.

Sono diversi gli appartamenti inagibili, e due le famiglie evacuate: una terza inquilina è in vacanza per l'ultimo dell'anno, ma comunque non potrà tornare a casa. Il Comune si è già mosso per trovare delle ospitalità alternative, in cui sono stati trasferiti una giovane coppia e il loro bambino piccolo. Gli altri evacuati si sono trasferiti da amici e parenti.

Una vicenda che ha dell'incredibile: le fiamme a quanto pare sarebbero divampate a causa di un corto circuito delle lucine natalizie di un albero, che hanno subito “preso” incendiando un cestino di vimini. Certo gli accertamenti sono ancora in corso: ci sono volute parecchie ore per spegnere l'incendio. Le operazioni sono state coordinate dai Vigili del Fuoco di Salò, in collaborazione con i Volontari del Garda.

L'incendio e l'allarme

Tutto è successo nella zona di Via San Bernardino, praticamente a due passi dalla Fossa: a dare l'allarme l'inquilina che abita ai piani alti, quando intorno alle 5 si è accorta dell'incendio che ormai era divampato in soggiorno. E' riuscita ad allertare il figlio, che abita di sopra, e l'anziana madre, che vive di sotto, e i vicini di casa.

Se ne sono andati tutti indenni, e meno male: ma la paura è stata tanta. Le fiamme sono divampate rapidissime, hanno bruciato il soggiorno, la copertura dell'appartamento, parte del tetto. Un fumo denso si è levato in cielo, il rumore ha svegliato praticamente tutto il centro del paese. Il viavai di mezzi e uomini del soccorso è proseguito quasi fino alle 11, quando la strada è stata chiusa e la palazzina dichiarata inagibile. Controlli e accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni.