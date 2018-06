Tre negozi svaligiati in pochi giorni: il paese è in balia dei ladri

Agenzie di viaggi, bar e pure librerie: in paese scatta l'allarme furti. Nel mirino dei malviventi le attività commerciali di Salò: tre i colpi messi a segno nelle scorse settimane. A subire le conseguenze maggiori l'agenzia 'Ocean viaggi' di via Brunati: due le sgradite visite dei malviventi, che sono riusciti a portarsi via la cassaforte.

Il primo raid nel weekend del 9-10 giugno: i ladri sono entrati nell'attività commerciale e hanno frugato nei cassetti dell'ufficio per cercare le chiavi della cassaforte, situata in un bagno posto sul retro. Dopo aver individuato l'armadio blindato, hanno cercato di trascinarlo all'esterno, andandosene però a mani vuote.

Tre giorni dopi il secondo blitz: questa volta i malviventi si sono armati di un carrello e sono riusciti a portarsi via l'intera cassaforte, del peso di circa tre quintali. Un bottino fatto di carte di credito, prontamente bloccate dai titolari dell'agenzia, passaporti, documenti e biglietti aerei non utilizzabili.

La settimana successiva l'ennesimo colpo, questa volta messo a segno al bar Agorà di via Zane. Un furto avvenuto a favore di telecamera: nelle immagini si vedono due giovani con il volto coperto da una bandana, dal forte accento bresciano, che fanno irruzione nel locale e arraffano le stecche di sigarette. L'ultimo furto nella notte tra il 19 e il 20 alla libreria 'Giunti' di via San Carlo: dopo aver forzato al porta principale, i malviventi hanno prelevato la cassa per poi darsi alla fuga.

Dietro ai tre episodi potrebbe esserci la firma di una sola banda, ma è solo una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri di Salò che indagano sui furti.