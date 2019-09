Cade dal passeggino, bimbo di 3 mesi soccorso dall’eliambulanza

Sbalzato fuori dal passeggino, per cause ancora da chiarire: tanta paura mercoledì pomeriggio per un bimbo di soli tre mesi. Il piccolo è finito a terra, ma pare non abbia mai perso i sensi. Un impatto non violento - il neonato è caduto da 50 cm di altezza - ma che ha spaventato, e parecchio, i genitori.

Un infortunio inimmaginabile, che ha fatto irruzione senza preavviso in una tranquilla e mite giornata di fine estate, rompendo la tranquillità di Salò. La chiamata al 112 è scattata nel primo pomeriggio e, data la delicatissima età del piccolo, è stata inviata l’eliambulanza che è atterrata nella zona dello stadio.

Dopo le prime valutazioni fatte sul posto, i sanitari hanno ritenuto opportuno approfondire i controlli: il piccolo è quindi stato trasferito al Civile di Brescia. Nessuna grave conseguenza, solo un grande spavento: il neonato è infatti stato ricoverato in codice giallo e tenuto in osservazione solo per qualche ora.