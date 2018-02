Disorientato e sperduto sul lungolago: il paese si mobilita per il piccolo capriolo

Si è conclusa al meglio la gita al lago del capriolo che, mercoledì mattina, è stato individuato in via Pollini a Salò su segnalazione di un privato cittadino.



Il Comune ha subito allertato gli agenti della Polizia Provinciale, i quali — con l'aiuto del veterinario — lo hanno sedato e riportato nel bosco, dopo aver ricevutoil via libera dallo stesso veterinario.

Il capriolo maschio aveva perso del sangue a causa di piccole escoriazioni sulle corna, che si è procurato da solo. Non ha riportato altre ferite, fortunatamente. Ora stanno amorevolmente vegliando su di lui gli agenti in attesa del suo risveglio.