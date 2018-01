Cani senza guinzaglio, raffica di multe: in paese scoppia la polemica

Sempre più difficile essere un cane a Salò. Giro di vite del comune contro i padroni che lasciano i propri amici a 4 zampe liberi di aggirarsi negli spazi pubblici senza guinzaglio. Negli ultimi giorni sarebbero state comminate ben 3 multe da 200 euro ciascuna.

Un caso che è finito a tempo zero sui social e ha già scatenato un'accesa polemica tra i residenti. Da una parte i proprietari multati che scrivono di "sanzione sproporzionata" e accanimento. Dall'altra l'amministrazione comunale che spiega le ragioni di una scelta che ad alcuni sembra drastica.

Il comune le avrebbe provate davvero tutte per far rispettare il regolamento vigente e limitare il dilagante fenomeno dei cani lasciati liberi per le strade e i parchi del paese: cartelli, campagne informative e preventive che non avrebbe sortito nessun effetto.

Ragion per cui il sindaco Cipani ha adottato la 'linea dura', facendo elevare multe salate e punire l'inciviltà dei padroni. Non è finita: le sanzioni colpiranno anche coloro che verrano pizzicati a spasso con il cane senza le attrezzature per raccogliere le feci.