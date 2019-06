Un pezzo di storia che se ne va, si è spento lo storico salumiere del paese

In molti lo hanno ricordato sui social, tanti hanno partecipato all'ultimo saluto, giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di Manerba del Garda. A Salò, Annibale Storti ha lasciato un ricordo indelebile. Un volto storico del paese gardesano: per anni ha gestito, insieme alla moglie Edvige, la salumeria Storti in via Pietro da Salò.

Ha dispensato consigli e servito generazioni di salodiani: in molti sono cresciuti gustando il pane e gli affettati del suo negozio. "La salumeria Storti fa parte dei bei ricordi di quando ero piccola. Grande professionalità e sempre una parola carina per tutti" scrive un'ex cliente su Facebook. "Era un'istituzione a Salò" aggiunge Cristina.

Davvero una vita dietro al bancone, la sua: i primi anni nella salumeria di famiglia, nel cremonese, poi il trasferimento a Salò con la moglie Edvige con la quale ha gestito l'attività per oltre mezzo secolo.

Solo nel 2015 aveva dedico di chiudere la storica salumeria e godersi la pensione: negli ultimi tempi viveva a Manerba del Garda dove, giovedì mattina, si sono svolti i funerali. Oltre all'adorata moglie, lascia il figlio Attilio e il nipote Francesco.