Si sente male attraversa il lago a nuoto, turista rischia di annegare

Lo hanno sentito chiedere aiuto e lo hanno visto annaspare nelle acque del lago d'Iseo, tra Sale Marasino e Montisola. Così è scattata la chiamata al 112 e si è mossa la macchina dei soccorsi: Vigili del Fuoco e sanitari del 118 erano pronti a intervenire ed era pure stata allentata l'idroambulanza.

L'allarme è però rientrato in pochi minuti: l'uomo, un turista di 59 anni, è stato tratto in salvo da un'imbarcazione di passaggio e poi portato a riva. Per lui nulla di grave: sarebbe andato in difficoltà mentre cercava di raggiungere a nuoto Montisola da Sale Marasino. Tradito dalla stanchezza e dai crampi, ha chiesto aiuto alle barche di passaggio.

Tutto bene quel che finisce bene: il 59enne è stato visitato dai sanitari, ma non si èreso necessario il ricovero in ospedale. Dopo i dovuti ringraziamenti, sarebbe tornato a godersi la bella e calda giornata di sole.