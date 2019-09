Si accascia al suolo mentre cammina, muore davanti agli occhi dell'amico

Dramma nei boschi sopra l'abitato di Sale Marasino, mercoledì mattina poco dopo le 10.30. Un uomo di 77 anni, residente nel comune del Sebino, ha perso la vita a causa di un malore, in località Dazze.

L'uomo si trovava in compagnia di un amico e si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo. Immediato l'allarme: sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Chiari e l'eliambulanza.



I sanitari del 118 hanno provato in tutti i modi a rianimare il 77enne, ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Nessun dubbio sulle cause del decesso: l'anziano sarebbe stato vittima di un infarto.