Si ferma a fare pipì mentre torna a casa, invalido multato per 3.300 euro

Una raccolta fondi in paese per pagare la salatissima sanzione (da 3.333 euro, come norma prevede) comminata dai carabinieri a un anziano invalido, beccato nel pieno della minzione all'altezza del viadotto ferroviario di Via Mazzini, a Sale Marasino. Un crowdfunding popolare è già stato lanciato dalla pagina Facebook “Sale Marasino che vorremmo”, con l'obiettivo di rifondere i familiari del 69enne che hanno già pagato la multa.

L'uomo è invalido civile, non ha più una gamba – amputata quando era giovane – e cammina con il bastone e con la protesi. A quanto pare vive solo della sua pensione minima, e ha chiesto aiuto alla famiglia per poter pagare la multa (che se non saldata immediatamente, sarebbe schizzata a 5mila euro).

Cos'è successo

Pochi giorni fa stava tornando a casa, in località Maspiano, dopo essere stato alle Poste per una commissione. Durante il suo lungo cammino, le necessità fisiologiche l'hanno costretto a fermarsi: la sfortuna ha voluto che proprio in quel momento transitasse una gazzella dei carabinieri. Non per cattiveria, ma perché così dice la legge, i militari hanno preso il taccuino e sanzionato il disabile. Poche ore dopo, già si stavano raccogliendo i fondi (foto sotto).