Listeria nel salame Aliprandi, lotto ritirato dal mercato

Auchan e Simply hanno diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di salametto classico e di salame mignon del Salumificio Aliprandi per la presenza di Listeria monocytogenes (quantificata in <10 ufc/g).

Entrambi i prodotti coinvolti sono venduti sfusi o in confezioni microforate da 220 grammi circa. Il lotto coinvolto nel ritiro è identificato con il numero L190007741. L'invito delle catene di distribuzione è di non consumare il prodotto, che deve essere riportato nel supermercato dove è stato acquistato.

In tutto sono stati ritirati dal mercato e distrutti 600 chili di salame e salametto ha precisato l'azienda che ha sede a Gussago, in via Mandolossa