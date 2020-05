Una vita per i suoi studenti, giovane professoressa stroncata dalla malattia: "Eri la migliore"

Aveva conquistato il cuore dei suoi studenti, per i quali non era solamente una professoressa di diritto. Sabrina Pollorsi è stata un esempio da seguire, un solido punto di riferimento, per centinaia di ragazzi dell'istituto tecnico turistico di Orzivecchi che ora piangono la sua prematura scomparsa.

Un cordoglio sincero e genuino, affidato a Facebook: in poche ore sulla bacheca della 'prof' sono piovuti centinaia di commenti. Per molti è stata la professore preferita, quella a cui si devono insegnamenti che travalicano i confini del sapere didattico: lezioni e parole che si ricordano per una vita intera. "Buon viaggio profe, una persona fantastica e la miglior insegnate di sempre" scrive Marco.

"Con lei c’era più di un semplice legame scolastico, ci ha fatto crescere e la ringraziamo profondamente - si legge nel lungo post scritto dagli studenti della 5b dell'Iit di Orzivecchi, per ringraziare la loro insegnante -. È stata una profe eccezionale perché ci ha permesso di maturare, insegnandoci un metodo di apprendimento unico nel suo genere. Siamo rimaste sempre ampiamente affascinate dalla sua conoscenza, ancora oggi non riusciamo a comprendere in che modo una persona possa assimilare così tante informazioni. Lei non è mai stata una semplice professoressa, è stata la professoressa per eccellenza. Ammireremo sempre la sua forza, sarà sempre un punto di riferimento per noi, un esempio da seguire. Ci dispiace solo aver avuto poco tempo per stare insieme a lei".

A strapparla dall'affetto dei suoi familiari (la madre e il figlio 14enne) e degli studenti dell'Istituto dove insegnava è stata una terribile malattia, contro cui lottava da anni. Sabrina Pollorsi si è spenta sabato mattina, a soli 48 anni. Originaria di Fiorenzuola d'Arda, Comune del Piacentino, viveva da tempo a Villachiara.