Ragazza precipitata: ha tentato il suicidio dopo una lite col fidanzato

Risolto il giallo di quanto avvenuto a Sabbio Chiese giovedì sera, dove una donna di 31 anni è rimasta gravemente ferita, dopo essere precipitata per oltre otto metri dal cavalcavia della galleria sulla Provinciale 79.

Non si è trattato di un incidente, ma di un tentato suicidio. La giovane è infatti salita sul parapetto dopo una lite con il fidanzato, gettandosi sulla strada sottostante, rischiando inoltre di essere falciata da un’auto di passaggio.

La 31enne è stata portata d’urgenza al Niguarda di Milano in eliambulanza. In mezzo a tanta disperazione, però, una buona notizia: a seguito delle cure mediche, le sue condizioni migliorano e non sembra più essere in pericolo di vita.