Infarto per un volontario impegnato nella pulizia della Rocca

Ha terminato la discesa dalla parete rocciosa della Rocca, ha chiesto un po' d'acqua dopodiché si è accasciato al suolo dicendo di non sentirsi bene. Solo un po' di fortuna e la tempestività nei soccorsi, hanno consentito a un 62enne della provincia di Bergamo di salvarsi.

I fatti. Era circa il mezzogiorno di ieri, sabato 14 aprile, quando l'uomo si trovava in compagnia di altri venti volontari esperti della Protezione Civile bergamasca nei pressi della Rocca di Sabbio Chiese, impegnato con le imbragature nella pulizia straordinaria e il disboscamento della parete rocciosa. Sul posto, oltre ai rocciatori bergamaschi, anche una trentina fra volontari di Sabbio e Alpini della Sezione Ana Monte Suello.

Accusato il malore, il 62enne è stato soccorso in prima battuta dai sanitari di Pronto Emergenza che casualmente si trovavano sul posto: il defibrillatore a bordo dell'ambulanza ha letteralmente salvato la vita all'uomo. A bordo dell'eliambulanza, il volontario è stato successivamente trasportato al Civile di Brescia dove si trova ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.