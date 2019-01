Dà fuoco alle sterpaglie, rischia di innescare un maxi-incendio: denunciato

Un rogo acceso per bruciare sterpaglie e rovi ha rischiato di tramutarsi in un maxi-incendio e divorare ettari di bosco. È successo venerdì pomeriggio a Sabbio Chiese, in località Preane. Complice la siccità, le fiamme si sono propagate in un lampo.

A evitare danni pesanti - sono comunque andati in fumo 850 metri quadrati di sottobosco- è stato il tempestivo allarme lanciato da un residente, che ha chiamato i carabinieri forestali di Vobarno per segnalare una colonna di fumo che si levava dal bosco.

I militari si sono precipitati sul posto e non hanno perso tempo: oltre a contenere le fiamme, hanno individuato il responsabile del rogo. Si tratta di un 60enne valsabbino che in barba al buon senso e ai divieti aveva deciso di liberarsi di rovi e rami secchi appiccando il fuoco, pare addirittura in 5 punti.

Per lui è scattata una denuncia per incendio boschivo colposo e un un verbale amministrativo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Salò, che si sono occupati della bonifica dei focolai pronti a ripartire.