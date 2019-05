In casa le trovano 8 chili di droga: "Ma sto solo facendo un favore a un amico"

Otto chili di hashish e marijuana arrivati dalla Spagna in un maxi-pacco postale: questo quanto nascondeva in casa una donna di circa 40 anni di Sabbio Chiese, arrestata dai carabinieri a seguito di perquisizione domiciliare. Fermata a bordo della sua auto, è stata subito accompagnata a casa per essere perquisita. Forse una soffiata, forse qualche “movimento” sospetto.

Sta di fatto che la donna davanti al Giudice per le indagini preliminari, che ne ha comunque convalidato l'arresto disponendo i domiciliari, ha sempre negato di saperne qualcosa. A magistrati e inquirenti ha raccontato di aver fatto solamente un favore a un amico: di aver ritirato il pacco e di averlo tenuto in casa in attesa del suo ritorno, dalla Spagna.

Una versione che ovviamente non convince né i militari né il giudice, che infatti ha confermato l'arresto. Dopo un lungo interrogatorio la 40enne è tornata a casa, dove l'aspettano i domiciliari. Tutta la droga, ovviamente, è stata sequestrata: la donna è accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.