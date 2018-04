Una semina “stupefacente”: arrestato il pusher che sotterrava la cocaina

Passeggiava lungo la strada con le mani sporche di terra: un dettaglio che ha attirato l'attenzione dei Carabinieri di Idro, che proprio in quel momento stavano pattugliando la zona. L'uomo, un 30enne albanese di casa in Valsabbia, è stato fermato domenica mattina mentre percorreva a piedi via Caduti a Sabbio Chiese.

I militari, insospettiti da quel dettaglio, hanno deciso di vederci chiaro scoprendo che il 30enne aveva appena finito di seppellire un ovetto contenente dieci dosi di cocaina: in tutto circa 10 grammi. Il particolare confezionamento, la droga era stata messa sottovuoto, ha portato i Carabinieri a desumere che lo stupefacente fosse destinato alla vendita e non al consumo personale.

La successiva perquisizione domiciliare ha fornito ulteriori conferme: all'interno dell'appartamento dell'uomo, situato a Sabbio Chiese, i militari hanno scovato e sequestrato un apparecchio per confezionare gli alimenti sottovuoto e altro materiale per imballare lo stupefacente. Per il 30enne sono quindi scattate le manette.