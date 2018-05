Dall'ultimo piano l'edificio comincia a crollare, tanta paura in paese

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito domenica sera a Rudiano, dove in Via Mazzotti è letteralmente crollata la copertura di un edificio: in mezzo alla strada si sono riversati pezzi di intonaco, chiodi e polistirolo, diversi chili di materiale che come detto non hanno colpito nessuno.

Poteva andare peggio, poteva essere addirittura una tragedia: sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, per la messa in sicurezza della strada oltre che dello stabile, e per cercare di capire il motivo dell'improvviso crollo.

A cadere da parecchi metri d'altezza il cappotto termico che era stato fissato esternamente all'abitazione: tra le ipotesi non si esclude un'infiltrazione d'acqua, oppure un problema a monte dovuto forse a un lavoro svolto in modo approssimativo.

L'allarme è stato lanciato domenica sera dagli stessi residenti della zona: alcuni hanno assistito proprio in diretta al crollo della copertura, altri sono stati allertati dai forti rumori conseguenti alla caduta. La strada è stata subito liberata, l'edificio transennato per motivi di sicurezza.