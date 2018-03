Cade da un muretto, bimbo di 4 anni in ospedale

Momenti di paura mercoledì pomeriggio a Rudiano per una brutta caduta che ha visto come protagonista un bimbo di soli quattro anni. Il piccolo è precipitato dal muretto di cinta dell’abitazione della zia, finendo nel giardino della scuola adiacente. Il tutto sotto gli occhi della madre e della parente.

Le due donne, comprensibilmente in preda al panico, hanno allertato immediatamente il 112. La chiamata è partita poco dopo le 13.30 da via Alcide De Gasperi: temendo il peggio la centrale operativa della Soreu ha inviato sul posto due ambulanze e dall'ospedale Civile di Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Fortunatamente l'allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari: il bimbo avrebbe riportato seri traumi e contusioni, ma le sue condizioni non sarebbero critiche e non sarebbe quindi in pericolo di vita. Come prevede il protocollo, è stato comunque trasportato in elicottero nel nosocomio cittadino per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Chiari per ricostruire la dinamica dell’incidente domestico. Stando alle prime informazioni trapelate, il piccolo, di casa a Orzinuovi, si era recato con la madre a fare visita alla zia, che abita appunto a Rudiano. Mentre giocava in cortile, si sarebbe arrampicato sul muro di cinta della casa: avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio precipitando rovinosamente a terra.