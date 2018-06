Incendio in piena notte: auto divorata dalle fiamme, l'ipotesi del dolo

Un forte boato, poi le fiamme alte diversi metri, tutto in piena notte. Il botto improvviso ha svegliato i residenti, che si sono quindi affacciati alle finestre. Davanti agli occhi uno spettacolo inquietante: un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Un rogo che avrebbe potuto causare danni più ingenti, se la chiamata al 112 non fosse stata così tempestiva.

L'episodio nella notte tra sabato e domenica in via Borsellino, a Rudiano: una Fiat Punto è stata completamente divorata dalle fiamme, poi la forte esplosione, dovuta allo scoppio del parabrezza e dei finestrini. Il rogo ha lambito anche due auto parcheggiate accanto all'utilitaria, che per fortuna sono state spostate tempestivamente, e ha rischiato di interessare anche alcune abitazioni.

L'incendio è stato spento rapidamente dai Vigili del Fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri: al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del dolo.