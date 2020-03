Si sporge, perde l'equilibrio e cade dalla finestra: donna in gravi condizioni

Una donna di 81 anni è stata ricoverata in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia, dopo essere caduta dalla finestra al primo piano della sua abitazione, in piazza Martiri della Libertà a Rudiano.

L'incidente è avvenuto verso le 16.45 di martedì a Rudiano. Pare che l'81enne si sia sporta per controllare dove fosse caduto un oggetto, perdendo poi l'equilibrio e cadendo sul marciapiede.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti: in un primo momento è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, poi, vista la criticità della situazione, è stato allertato anche l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza in ospedale.