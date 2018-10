Incinta, accompagnata da un ragazzo, viene sorpresa a rubare nelle case

Arnesi per lo scasso, denaro contante, gioielli e profumi di marca, il tutto nascosto sotto gli abiti: una donna rom di 22 anni, in stato di gravidanza, e un "collega" di soli 16 anni, sono stati bloccati dai carabinieri e dalla Polizia locale di Rovato a seguito di un furto in un'abitazione di via Martinengo.

A lanciare l'allarme che ha messo sulle tracce dei ladri gli agenti è stata una cittadina, insospettita dal comportamento della coppia che è stata vista suonare ai campanelli di molte abitazioni. Una pattuglia della Locale si è immediatamente messa in strada, alla ricerca dei due, intercettati poco dopo.

Sotto gli abiti c'erano il bottino di un ricco colpo (il proprietario ha trovato la casa a soqquadro) e gli arnesi tipici dello scasso. I due sono già finiti davanti al giudice: per il 16enne si sono aperte le porte del carcere, per la donna incinta è scattato il divieto di ingresso su tutto il territorio provinciale.