Ladri scatenati, ripuliscono una casa all'ora di pranzo: il video su Facebook

Ladri scatenati in Franciacorta e in alcuni comuni della Bergamasca, al confine con la nostra provincia: diversi appartamenti sono stati svaligiati in una sola mattinata. Gli episodi risalgono a martedì e sono diventati di dominio pubblico nelle scorse ore. In un caso l'intera azione dei malviventi è infatti stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un'abitazione: il video, come spesso accade, è finito pure su numerosi gruppi Facebook.



LADRI IN VILLA: IL VIDEO FINITO SU FACEBOOK

"Queste sono le simpatiche persone che oggi hanno rubato in casa di mia madre alle 12.30. Spero vi vadano tutte in medicine". Lo scrive M.R. sulla pagina Facebook "Sei di Telgate Se" pubblicando le foto e i diversi video che immortalano l'intera azione dei ladri.

Il furto è avvenuto in una villetta di Telgate, ma la coppia di malviventi avrebbe passato al setaccio anche alcune abitazioni del Bresciano, nella zona di Rovato. Alcune vittime avrebbero infatti riconosciuto i malviventi nelle immagini diffuse su Facebook.