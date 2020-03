Ubriaco fradicio, litiga con la moglie e inizia a sparare in giardino

I carabinieri del Radiomobile di Chiari sono intervenuti in un'abitazione di Rovato, a seguito di una violenta lite tra moglie e marito. Quest'ultimo, fuori di sé a causa dell'alcol, è uscito in giardino esplodendo dei colpi d'arma da fuoco: "Volevo sfogarmi", avrebbe poi dichiarato l'esagitato. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Il fatto è avvenuto sabato sera, ma la notizia è stata resa nota dai militari solo nelle score ore. Il marito, un 39enne, è stato denunciato "per esplosioni pericolose in centro abitato". Le armi in suo possesso, una pistola e un fucile detenuti legalmente, sono state sequestrate.