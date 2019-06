Far West in paese: pestato due volte, schizzi di sangue sulle vetrine

Scene davvero mai viste in paese, almeno a memoria d’uomo: un pestaggio violento, due contro uno, sangue sulle vetrine di bar e negozi, una fuga rocambolesca in Mercedes che si è conclusa contro un guardrail. Mattinata da incubo giovedì a Rovato, tutto in meno di un’ora poco dopo mezzogiorno: quattro le persone coinvolte, i protagonisti sono già indagati dai carabinieri. E tre di questi ancora in ospedale.

Violenza inaudita

La furia inarrestabile di due giovani bresciani, di 34 e 36 anni e residenti a Cazzago San Martino, verso mezzogiorno in Via Spalenza, tra il bar e il macello comunale, si è scatenata nei confronti di un marocchino di 35 anni, che è stato addirittura gettato nel canale. Per difenderlo è intervenuto un suo coetaneo, e connazionale, anche lui aggredito: i due bresciani gli hanno pure sfondato il lunotto dell’auto.

Il 35enne già quasi annegato è riuscito a risalire dalla seriola, e a scappare a piedi. I due l’hanno inseguito, attraversando il parcheggio della sala giochi e del supermercato, fino ad arrivare ai tavolini esterni di un altro bar. Testimoni raccontano di aver visto il marocchino in un bagno di sangue, improvvisamente accasciarsi a terra, aggrappato a una sedia.

Sangue sulle vetrine

Raggiunto da due inseguitori, tra le grida dei clienti presenti, è stato picchiato ancora con violenza, con spranghe e bastoni. Tra i presenti c’è chi dice di aver visto gli schizzi di sangue finire su vetrine e pareti. Dopo la furia, la fuga: i due bresciani sono saliti in auto e hanno provato a scappare.

Non troppo lontano infatti si stavano già avvicinando i carabinieri, a sirene spiegate. Una fuga di poche centinaia di metri: non appena imboccata la rotatoria di Via Primo Maggio, la Mercedes dei due bresciani si è schiantata contro il guardrail. E i due sono stati raggiunti e fermati dai militari. Tutti e quattro sono finiti in ospedale, un italiano già dimesso e gli altri tre ancora ricoverati. E’ in gravi condizioni il 35enne vittima del doppio violento pestaggio.