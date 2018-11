Dolore per la scomparsa di Paolo, ristoratore in Franciacorta

Bergamasco di nascita, bresciano - e franciacortino - di adozione. Tantissime le manifestazioni di dolore da parte dei suoi amati clienti, alla notizia della prematura scomparsa di Paolo Marelli, titolare dell'Osteria Quattro rose di via Castello a Rovato, non distante dalla parrocchia di Santa Maria Assunta.

Originario di Calcinate, Paolo da molti anni aveva preso dimora nella storica osteria franciacortina, facendosi rapidamente conoscere e apprezzare non solo per i prelibati piatti della tradizione, l'importante selezione di vini (con un'attenta selezione di quelli locali) e la cura nella scelta delle materie prime, ma anche per l'affabilità, la gentilezza e la raffinatezza, la tranquillità che trasmetteva a chi gli lavorava vicino. Paolo era una persona appassionata del suo lavoro, che riusciva a far sentire a casa propria gli ospiti: saranno in molti a ricordarlo.