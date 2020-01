Un anno di controlli per la Locale di Rovato: oltre 4400 multe, ritirate 81 patenti

La polizia locale ddi Rovato ha fatto rilevare dati di tutto rispetto, con notevoli miglioramenti in molte attività.

Durante i servizi mirati di controllo della circolazione stradale sono stati controllati oltre 1400 veicoli, di cui 186 sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, facendo registrare un incremento pari al 20% rispetto all' anno precedente. 192 sono i veicoli sanzionati perché non idonei alla circolazione stradale mantenendo l’andamento dell’anno precedente.

4454 sono le sanzioni elevate per violazioni di norme al codice della strada con un incremento del 25%, rilevante è il risultato ottenuto nella lotta contro l’occupazione abusiva dei parcheggi riservati ai disabili che ha registrato il raddoppio delle sanzioni contestate.

Grazie anche ai servizi finalizzati organizzati in orario notturno che hanno visto le pattuglie della locale impiegate nel controllo delle principali arterie stradali del territorio rovatese, sono state ritirate 81

patenti di cui 27 per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; 11 invece le persone trovate alla guida senza aver conseguito la patente. Sono stati elevati 169 verbali amministrativi per l’abbandono di rifiuti e violazioni ai regolamenti comunali, confermando i risultati già ottenuti l’anno precedente.

Nota di rilievo è la percentuale dei verbali pagati che raggiunge l’88%. I controlli quotidiani svolti nei pressi di parchi e luoghi spesso frequentati da consumatori di sostanze stupefacenti hanno portato a deferire alle autorità competenti 15 persone.