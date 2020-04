Dramma tra le mura di casa: giovane uomo trovato morto

Giovedì pomeriggio, un giovane uomo è stato trovato morto a Rovato, all'interno del suo appartamento situato in prossimità del centro storico.

A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno segnalato una perdita d'acqua proveniente dall'abitazione: a quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da un'auto medica e dagli agenti della Locale. Una volta entrati, hanno trovato il corpo esanime del giovane: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un rubinetto era invece rimasto aperto, provocando la fuoriuscita dell'acqua dal lavandino.

Ancora non si conoscono le cause del decesso. Le indagini sono ancora in corso: l'unica certezza, al momento, e che non c'è stata alcuna aggressione.