Il figlio dei vicini suona la batteria, lui estrae la pistola (giocattolo)

Dopo cinquanta giorni di quarantena (per il bene di tutti, anche il nostro) può essere difficile tenere a freno il nervosismo, ma certo questo non basta per giustificare il gesto di un cittadino, resosi protagonista di un gesto deprecabile. Il fatto è avvento nei giorni scorsi a Rovato.

In pieno giorno, il figlio dei vicini di casa dell'uomo si stava esercitando a suonare la batteria. Disturbato dal rumore proveniente dall'abitazione, lui si è fatto sentire chiedendo di interrompere la musica. Gli animi però si sono presto surriscaldati, tanto che l'uomo non ha esitato ad estrarre una pistola per minacciare i "rivali".

Chiamati per placare gli animi, i carabinieri hanno bloccato l'uomo, scoprendo che l'arma che aveva utilizzato per minacciare i vicini era in realtà una postola-giocattolo. Ciò non è bastato per evitargli una denuncia a piede libero per minacce aggravate.