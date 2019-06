Addio al geometra Innocenzo Pezzola: "Eri un esempio, una mente sempre giovane"

In tanti, tantissimi, sono attesi giovedì pomeriggio a Rovato per l’ultimo saluto a Innocenzo Pezzola: geometra amato e stimato dalla comunità. Funzionario per molti anni dell’Unione Agricoltori di Brescia, aveva ricoperto molti ruoli di prestigio.

Si è spento nei giorni scorsi, circondato dall’affetto dei suoi famigliari. Solo lo scorso aprile aveva spento 100 candeline.



Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alla comunità che lo ha ricordato anche sui social: “Un ottimo esempio, un Uomo prodigo di consigli utili e con una mente giovane” è uno dei tanti messaggi di cordoglio apparsi su Facebook. L’ultimo saluto alle 15 di giovedì della chiesa parrocchiale di Rovato.