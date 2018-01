Schiacciato dal tornio, grave giovane operaio

Grave infortunio sul lavoro in un'azienda di via Stelvio a Rovato: un operaio di soli 19 anni sarebbe rimasto schiacciato sotto un tornio, riportando gravi traumi alla testa e agli arti superiori. Le sue condizioni sono critiche ed è stato trasportato, a bordo dell'eliambulanza, all'ospedale Civile di Brescia.

Tutto è accaduto poco dopo le 14.30 all'interno dello stabilimento dell'elettromeccanica LG. Sul posto si sono precipitate due ambulanze in codice rosso, i Vigili del Fuoco e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, il volo al Civile, dove il giovane lavoratore è stato ricoverato in codice rosso.

La dinamica dell'incidente è a vaglio dei Carabinieri di Chiari e degli ispettori dell'Ats.