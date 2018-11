Provoca un incidente e scappa: giovane incastrato dalle telecamere

Gussago: provoca un tamponamento e fugge, incastrato dalle telecamere

Non Non ha rispettato uno stop, finendo per centrare in pieno un'auto che viaggiava nell'opposto senso di marcia. L'automobilista che ha generato la carambola, avvenuta alle 22 di domenica a Rovato, non ha nè chiesto scusa, nè ammesso le sue colpe, proseguendo la corsa come se nulla fosse.

Nell'incidente nessuno è rimasto ferito, ma l'altra macchina coinvolta avrebbe riportato parecchi danni (circa 3000 euro) così il proprietario - che si ricordava modello e colore dell'auto pirata - si è rivolto alla polizia locale. La caccia all'uomo è durata poche ore: grazie ai nuovi sistemi di sorveglianza (le telecamere con lettura delle targhe) gli agenti hanno individuato in breve tempo il fuggitivo.

Nei guai è finito un giovane di casa a Cazzago San Martino: quando gli agenti si sono presentati alla sua porta hanno immediatamente fatto alcune verifiche sull'auto, che presentava segni compatibili con l'incidente avvenuto lungo via Matteotti. Evidenze che avrebbero portato l'automobilista a una piena confessione di quanto accaduto. Per lui sono scattate parecchie multe.