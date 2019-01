Inferno di fuoco nella notte, cascina in fiamme: 4 persone ustionate, una è in gravi condizioni

Incendio nella notte di San Silvestro a Rovato: per cause ancora da accertare un cascinale di via Calca che ospita un'azienda agricola ha preso fuoco dopo le quattro. A dare l'allarme è stata una donna che passando dalla zona ha notato le fiamme e ha immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco. Non solo: ha bussato alle porte delle abitazioni per avvisare la famiglia che vive all'interno dell'edificio.

Il bilancio è pesantissimo. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero quattro le persone rimaste ustionate, una delle quali è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, mentre l'edificio è stato distrutto dalle fiamme. Sul posto stanno operando da parecchie ore quattro squadre dei Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Chiari e di Travagliato che hanno portato in salvo i residenti e il proprietario dell'azienda agricola.