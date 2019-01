Documenti falsi, cinque Nordafricani nella rete della Locale: saranno espulsi

Durante i normali controlli del territorio gli agenti della Polizia Locale di Rovato si erano accorti di un anomalo via vai in un appartamento nel centro cittadino.

Nella giornata di mercoledì, avviati gli ordinari controlli, hanno avuto modo di appurare che all’interno dell’appartamento erano presenti quattro cittadini magrebini di età compresa tra i 24 e i 30 anni. Due di questi esibivano documenti d’identità che, grazie all’approfondito esame degli agenti, si sono rivelati falsi. I due avevano sostituito la loro identità a quella di connazionali ormai irreperibili sul territorio nazionale.

All’interno dell’appartamento venivano inoltre trovati altri documenti falsi e contratti di lavoro pronti per l’uso. Tutti sottoposti alle procedure di identificazione sono stati denunciati per sostituzione di persona e possesso di documenti falsi, inoltre gli sono stati notificati i provvedimenti di espulsione. Sono in corso gli ulteriori accertamenti per determinare la provenienza dei documenti falsi.

Sempre nella giornata di mercoledì durante i consueti controlli veniva fermato un cittadino tunisino che per eludere gli accertamenti degli agenti sulla sua identità esibiva i documenti che risultavano però essere di un altro uomo. Dalle sue impronte si accertava che il tunisino era già pluripregiudicato e destinatario di un provvedimento di espulsione, veniva pertanto attivata, con gli uffici della Questura di Brescia, l’espulsione dal territorio nazionale.