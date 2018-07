Cercano di liberarsi di 70.000 euro di cocaina gettandola nel water

In casa nascondevano quasi 350 grammi di cocaina purissima, ancora da tagliare: una volta trattata e poi rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 70mila euro. Ma l'affare è saltato grazie al pronto intervento dei carabinieri di Rovato, che hanno arrestato una coppia di albanesi (lui di 42 anni, lei di 40) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un controllo stradale, hanno intercettato l'uomo alla guida della propria auto con un atteggiamento molto nervoso, e dunque sospetto. Si è deciso così di procedere a una prima perquisizione personale e veicolare, e di estenderla poi nella sua abitazione.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno sorpreso la compagna mentre cercava di far sparire la droga nascosta in casa, gettando la cocaina nel water. E' stata fermata appena in tempo: a seguito del successivo controllo sono stati recuperati ben 345 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, oltre 2300 euro in contanti. Sono stati arrestati entrambi.