Anziano manca da casa da ore: ritrovato senza vita nella roggia

Un paio d'ore o poco più. Tanto sono durate le ricerche di un ottantenne di Rovato. Il primissimo allarme è scattato intorno alle 13, quando i familiari si sono accorti della sua assenza. Alle 14:30 la triste notizia: il corpo dell'anziano è stato ritrovato in una roggia nel territorio comunale di Castrezzato.

L'ultimo avvistamento dell'uomo sarebbe stato nei pressi dell'autodromo di Franciacorta, non distante dalla frazione Bargnana. Da quel momento le ricerche si sono concentrate nella zona, fino al ritrovamento in una roggia, tra i campi.

I familiari sono giunti sul posto - assieme a Vigili del fuoco e Carabinieri - prima che il corpo fosse recuperato. Purtroppo la la loro speranza di ritrovarlo in vita è durata ben poco. Al momento è impossibile dire se l'anziano sia morto a causa di un annegamento o per un malore in seguito al quale è caduto nel canale.